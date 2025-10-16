Plazo fijo con las tasas más altas: algunos bancos llegan al 54% anual

En las últimas semanas, el mercado financiero volvió a mostrar una fuerte volatilidad. El rendimiento de plazo fijo paso de niveles del 27 al 29% a comienzos de mes a repuntar hasta el 54% en algunos casos.

Detrás de estos ajustes, los bancos buscan mantener liquidez y captar fondos nuevos, especialmente las entidades más chicas, que necesitan ofrecer incentivos mayores para competir con los grandes jugadores del sistema.

El último relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que varias entidades pequeñas y medianas ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que ya superan el 50% para plazos fijos online a 30 días.

El Banco Central relevó entidades que ya pagan más del 50% anual en plazo fijo online.Foto: Shutterstock

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock

En estas entidades por una inversión de $1.000.000 a 30 días se puede generar $44.384 de interés. En contraste, l os bancos más grandes, como el Nación , Galicia, Provincia o BBVA, se mantienen en niveles cercanos al 40% anual y el mismo dinero rinde alrededor de $33.699.

Qué tener en cuenta

Si bien los plazos fijos siguen siendo una alternativa para perfiles conservadores, los analistas recomiendan comparar las condiciones de cada banco, verificar si las tasas aplican para clientes o para operaciones online, y evaluar la tendencia de los próximos meses.

En un contexto donde las decisiones financieras cambian semana a semana, el plazo fijo sigue siendo una opción tradicional, pero cada vez más influida por la estrategia de cada banco.