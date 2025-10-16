Plazo fijo con las tasas más altas: algunos bancos llegan al 54% anual
Las tasas de plazo fijo cambiaron. Algunos bancos digitales ofrecen rendimientos superiores al 50% , mientras los más grandes se mantienen en torno al 40%.
En las últimas semanas, el mercado financiero volvió a mostrar una fuerte volatilidad. El rendimiento de plazo fijo paso de niveles del 27 al 29% a comienzos de mes a repuntar hasta el 54% en algunos casos.
Detrás de estos ajustes, los bancos buscan mantener liquidez y captar fondos nuevos, especialmente las entidades más chicas, que necesitan ofrecer incentivos mayores para competir con los grandes jugadores del sistema.
Plazo fijo: bancos que superan una tasa de 50%
El último relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que varias entidades pequeñas y medianas ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que ya superan el 50% para plazos fijos online a 30 días.
Entre las que lideran el ranking aparecen:
- Banco CMF: 54%
- Banco VOII: 54%
- Banco Meridian: 52% / 54%
- Crédito Regional Financiera: 52% / 54%
- Banco BICA: 53% / 54%
En estas entidades por una inversión de $1.000.000 a 30 días se puede generar $44.384 de interés. En contraste, los bancos más grandes, como el Nación, Galicia, Provincia o BBVA, se mantienen en niveles cercanos al 40% anual y el mismo dinero rinde alrededor de $33.699.
Qué tener en cuenta
Si bien los plazos fijos siguen siendo una alternativa para perfiles conservadores, los analistas recomiendan comparar las condiciones de cada banco, verificar si las tasas aplican para clientes o para operaciones online, y evaluar la tendencia de los próximos meses.
En un contexto donde las decisiones financieras cambian semana a semana, el plazo fijo sigue siendo una opción tradicional, pero cada vez más influida por la estrategia de cada banco.