ARCA recordó los límites para compras internacionales en Shein y Temu
ARCA establece límites y pasos que deben cumplir las compras internacionales en plataformas como Shein para evitar demoras o retenciones en Aduana.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó los límites y requisitos que deben cumplir las compras internacionales realizadas en plataformas como Shein, Temu y otras similares. El objetivo es evitar que los paquetes queden retenidos en Aduana y garantizar que lleguen correctamente a destino.
Entre las condiciones más importantes se destacan que cada envío no puede superar los 50 kilos de peso, y que solo se permiten hasta tres unidades del mismo producto por paquete. Además, las compras deben ser exclusivamente para uso personal y no con fines comerciales.
Estos requisitos aplican para todos los envíos internacionales. Sin embargo, para que los paquetes no sean retenidos, es necesario realizar un trámite adicional a través del sitio oficial de ARCA.
Cómo hacer la declaración en ARCA
Para evitar demoras o retenciones en Aduana, los compradores deben realizar una declaración previa en la página de ARCA antes de que el paquete llegue al país. Este paso es obligatorio para todos los envíos internacionales que ingresan por Correo Argentino.
El trámite se hace en línea desde el sitio oficial del organismo. El usuario debe ingresar con CUIT y Clave Fiscal, acceder a la opción “Envíos postales internacionales” dentro del menú principal y luego completar la declaración de envío. En ese formulario se deben detallar datos como el número de seguimiento del paquete, la descripción del producto, su valor en dólares o pesos y el país de origen de la compra.
Una vez enviada la declaración, el sistema genera un comprobante que debe conservarse. En caso de que el Correo Argentino sea el encargado de la entrega, también será necesario ingresar al sitio web para confirmar la recepción del paquete. Este paso permite validar la información y agilizar el proceso de liberación del envío.
De esta forma, quienes compran en plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Amazon pueden garantizar que sus pedidos sean procesados correctamente, evitando sanciones o retenciones por parte de la Aduana.