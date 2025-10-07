ARCA subasta celulares iPhone 16 Pro y 16 Pro Max a un increíble precio: cómo participar

El Banco Ciudad y ARCA anunciaron en conjunto una nueva subasta online en la que ofrecerá más de 100 celulares iPhone 16 Pro y 16 Pro Max con precios base que parten desde los $380.000. El remate se realizará el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, a través de la plataforma de subastas del banco.

La propuesta forma parte del calendario habitual de subastas públicas que organiza el banco, y en esta ocasión despierta gran interés por tratarse de equipos tecnológicos de alta gama recientemente lanzados al mercado.

En total, se pondrán a disposición 119 teléfonos distribuidos en nueve lotes. Los dispositivos podrán visualizarse de manera presencial los días 20 y 21 de octubre, entre las 9:00 y las 12:00, en el predio ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú, Misiones.

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente como personas físicas o jurídicas en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad y realizar un depósito de garantía equivalente al 10 % del valor base del lote elegido.

Los celulares son los siguientes y se encuentran al precio publicado. Para acceder al listado completo podés hacer click acá.

Screenshot (14) ARCA subastará celulares iPhone con el Banco Ciudad.

Los equipos se venden en el estado en que se encuentran, sin garantía de funcionamiento ni revisión técnica previa. Además, los precios adjudicados estarán sujetos a la aplicación del IVA (21 %) y del impuesto interno (10,5 %).

Otro punto importante es que no se realizarán envíos: los compradores deberán retirar los productos personalmente en el lugar indicado una vez concretada la compra.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y registrarse como usuario.

Seleccionar el lote de interés y consultar las condiciones de venta.

Efectuar el depósito de garantía correspondiente.

Participar de la puja online el 30 de octubre dentro del horario establecido.

El proceso es completamente digital, y las ofertas pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El Banco Ciudad suele organizar subastas periódicas en las que se ofrecen distintos tipos de bienes, como automóviles, inmuebles y tecnología. En esta oportunidad, la venta de los nuevos modelos de iPhone generó gran expectativa entre revendedores, coleccionistas y fanáticos de Apple, ya que permite acceder a los dispositivos a precios iniciales muy por debajo del valor de mercado.

Sin embargo, las autoridades del banco recomiendan a los participantes revisar cuidadosamente las condiciones del remate, dado que los productos no cuentan con garantía ni devolución.