Qué es el Monotributo Promovido de ARCA y quiénes pueden inscribirse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) presentó oficialmente el Monotributo Promovido, un nuevo régimen simplificado destinado a facilitar la incorporación al sistema formal de trabajadores autónomos que todavía no cuentan con empleados ni local comercial. Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo.

El programa ofrece beneficios impositivos y previsionales durante los primeros años de adhesión, con el objetivo de reducir las barreras de ingreso para pequeños emprendedores y profesionales que recién comienzan su actividad.

El Monotributo Promovido busca fomentar la formalización de la economía mediante un esquema gradual de aportes y exenciones. Entre sus principales ventajas se destaca que, durante los primeros tres años, los inscriptos no deberán pagar el componente impositivo.

En ese período, solo abonarán una contribución previsional equivalente al 1 % de sus ingresos brutos mensuales. Luego de los 36 meses iniciales, la alícuota aumentará al 2,5 %.

Esta medida apunta a brindar un marco legal accesible para quienes desarrollan actividades independientes de baja escala y aún no pueden afrontar las cargas completas del monotributo tradicional.

Quiénes pueden acceder en ARCA

El nuevo régimen está orientado a personas mayores de 18 años que ejerzan una actividad independiente como principal fuente de ingresos. Para ingresar, deben cumplir los siguientes requisitos:

No tener empleados a cargo.

No estar alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales.

No poseer establecimiento comercial fijo ni depender de importaciones.

Realizar un número limitado de operaciones con cada cliente (hasta seis anuales) y no superar el monto máximo permitido por transacción, que ronda los $127.000 .

En el caso de los profesionales universitarios, deben haberse graduado en los últimos dos años y haber cursado estudios sin aranceles o cuotas.

El beneficio también es compatible con determinados programas sociales, siempre que la actividad registrada sea la fuente principal de ingresos.

Cómo inscribirse

El trámite de alta en el Monotributo Promovido se realiza de manera totalmente digital, sin necesidad de intermediarios ni costos adicionales. Los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal (nivel 2 o superior).

Agregar el servicio “Monotributo” desde el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

Seleccionar la opción “Trabajador Promovido” e iniciar el proceso de alta.

Completar los datos de actividad, domicilio fiscal, ingresos estimados y obra social (opcional).

Confirmar la inscripción y descargar la constancia digital habilitante para emitir facturas tipo “C”.

De esta manera, el contribuyente queda formalmente registrado y puede comenzar a operar dentro del marco legal correspondiente.