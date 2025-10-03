ARCA: cuál es la nueva categoría del monotributo para un grupo de trabajadores

ARCA propuso una nueva categoría de monotributo para aquellos que quieran impulsar, desde su trabajo, una actividad propia.

El monotributo de ARCA y una nueva opción.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó recientemente una modalidad especial dentro del régimen simplificado del monotributo destinada a quienes necesitan promover su actividad profesional o comercial. Se trata del llamado monotributo promovido, que incorpora beneficios tributarios para facilitar la formalización.

Los contribuyentes que se acojan a esta modalidad podrán gozar de una exención parcial: se les permite no pagar el componente impositivo de la cuota mensual del monotributo, mientras siguen haciendo los aportes previsionales correspondientes.

Además, mantienen los derechos tradicionales del monotributo regular, entre ellos el acceso a ciertas obras sociales.

Requisitos para ingresar al régimen promovido de ARCA Para ingresar en esta categoría, ARCA estableció una serie de condiciones que deberán cumplirse:

Tener al menos 18 años de edad.

Desarrollar una actividad independiente (sin local comercial fijo ni establecimiento propio), que no implique importación de bienes, y que sea la única fuente de ingresos del contribuyente (excepto prestaciones sociales).

En casos de prestación de servicios o contratos de locación, que no se realicen más de seis operaciones con el mismo cliente durante el año calendario, ni que cada operación supere un monto predeterminado (en el artículo, el límite es de $ 127.189,40).

No figurar como empleador ni estar inscripto en el impuesto sobre los bienes personales.

No haber tenido ingresos que superen el límite de la categoría A del monotributo en los 12 meses anteriores.

En el caso de profesionales universitarios, que no haya transcurrido más de dos años desde que obtuvieron el título (y que no hayan pagado cuotas o matrícula por sus estudios).