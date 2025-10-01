La recaudación de impuestos cayó un 10% en septiembre tras la quita temporal de retenciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos de Argentina alcanzó los 15,4 billones de pesos (US$11,2 millones) en septiembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos de Argentina alcanzó los 15,4 billones de pesos (US$11,2 millones) en septiembre, lo que representa un aumento interanual del 20,2%. Sin embargo, este porcentaje se ubicó por debajo del crecimiento de la inflación para el mismo período.

¿Por qué la variación fue menor a la esperada? ARCA explicó que la menor variación interanual, en comparación con los meses anteriores, se debe a una "alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024". Según la agencia, sin esos ingresos extraordinarios, la variación interanual de la recaudación habría sido cercana al 40%.

Recaudación acumulada En el período que abarca de enero a septiembre de 2025, la recaudación impositiva total acumulada por el Estado alcanzó los 134,82 billones de pesos.