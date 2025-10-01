El Gobierno anunció la normalización de la entrega de chapas patentes y prometió "mejor calidad y menor precio"
Así lo confirmó el vocero Manuel Adorni. El Gobierno prometió que "habrá más patentes, de mejor calidad y a menor precio".
Luego de la falta de chapas patentes, el Gobierno anunció que se normalizó su entrega para vehículos 0km. De acuerdo a lo informado por el vocero Manuel Adorni, desde el 1° de septiembre que se solucionó este problema a nivel nacional.
El funcionario señaló que "tras la crisis heredada del gobierno anterior, el Ministerio de Justicia tomó medidas para evitar el desabastecimiento de chapas patentes". Para ello, "se impulsaron dos concursos de precios con empresas privadas y, por primera vez en la historia, una licitación para la provisión de chapas, terminando con el monopolio de la Casa de Moneda".
Te Podría Interesar
El anuncio del Gobierno
La promesa del Gobierno sobre las chapas patentes
Según el Gobierno, "este era un esquema propiciado por el gobierno anterior que había generado desabastecimiento, patentes costosas y con materiales de mala calidad". Por eso, aseguraron que "con esta nueva licitación habrá más patentes, de mejor calidad y a menor precio".