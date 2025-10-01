Los ADR de empresas argentinas se derrumban más de 4% en Wall Street

En una rueda caracterizada por bajas, tanto en acciones del Merval como bonos soberanos, tampoco se salvan las acciones argentinas en Nueva York.

Las acciones argentinas caen más de 4% este miércoles, reflejando las dudas que aún continúan en el mercado sobre la solvencia de las cuentas públicas.

Las acciones de empresas argentinas registran caídas superiores al 4% este miércoles, en medio de una jornada de huida de los activos argentinos por parte de los inversores. El desempeño de los ADR (American Depositary Receipt) de firmas argentinas sigue en línea a la caída de la Bolsa local y los bonos soberanos en dólares.

Se destaca la fuerte caída los ADR de Mercado Libre, con desplome de -4,63%, mientras que Bioceres CropSolutions retrocede -3,19%, Globant -2,77%, Banco Supervielle -2,23%, Loma Negra -1,49%, Corporación América -1,41% y Grupo Financiero Galicia -1,12%.

En el otro lado, un puñado de empresas muestran números en verde, como Tenaris, que sube un consistente 3,4%, Telecom 1,80%, Ternium 0,72% y Despegar.com 0,21%.

En la plaza local, en tanto, el índice S&P Merval sube cerca de un punto porcentual, impulsado por las acciones de Aluar, con suba de 3,4%, lo mismo que Metrogas, mientras que los papeles de Transportadora Gas del Norte avanzan 3%, Telecom 2,8%, Ternium 2,5% y Central Puerto 1,9%.

Bonos mixtos En cuanto a los bonos soberanos en dólares, tras un inicio con números en rojo, este mediodía se registra un cambio de tendencia en varios papeles, con los Globales de corto plazo, como el GD30D y el GD35D, avanzando 1,2% y 0,5% respectivamente, mientras que el Global GD46D cede -2,6% de su valor.