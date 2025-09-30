Las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 7%, el riesgo país pasó los 1200 puntos y el dólar oficial cerró a $1400
Una fuerte caída de los bonos en dólares impactó en el riesgo país. Mientras tanto, la divisa oficial subió $20.
A solo 17 ruedas operativas de las elecciones legislativas, la plaza financiera argentina cerró la jornada con una marcada incertidumbre y fuertes pérdidas. Los bonos en dólares sufrieron una importante caída por cuarta sesión consecutiva, lo que provocó un fuerte aumento del riesgo país.
¿Cómo reaccionaron los bonos y el riesgo país?
Bonos en dólares: Promediaron una pérdida del 4,4%, con caídas que al cierre alcanzaron hasta el 6,9%. Los títulos más golpeados fueron el Bonar 2035 (AL35) y el Bonar 2038 (AE38).
Riesgo País: El índice de JP Morgan se disparó 113 unidades, cerrando en 1.228 puntos básicos, reflejando la creciente preocupación por el spread de las tasas argentinas.
¿Qué pasó con las acciones locales y los ADRs?
ADRs (Wall Street): Las acciones de empresas argentinas en Nueva York cerraron con mayoría de bajas. Las caídas fueron encabezadas por Banco Supervielle (-7,2%), seguido por BBVA y Mercado Libre (ambos -6,6%).
S&P Merval (Bolsa porteña): El índice local retrocedió un 1,1% en pesos y un 4% en dólares.
¿A cuánto cerró el dólar este martes 30 de septiembre?
En el cierre de septiembre, el mercado de divisas mostró los siguientes valores:
Dólar Oficial (Banco Nación): $1400 (venta).
Dólar Mayorista: $1380.
Dólar Blue (Paralelo): $1445 (venta).
Dólar MEP: Subió 2,7% hasta $1494,02.
Contado con Liquidación (CCL): Aumentó 3,1% hasta $1541,77.