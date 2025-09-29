Se dispara nuevamente el riesgo país y trepa hasta 1083 puntos en el arranque de la semana

En una jornada de persistente incertidumbre en el mercado financiero, los bonos soberanos en dólares registran mayoría de bajas, con caídas que llegan hasta 1,7%, lo que se ve reflejado en una nueva suba del riesgo país , que avanza 25 puntos básicos, para tomar los 1083 puntos, el nivel más alto en la última semana .

Pese a la buena noticia que supuso el paquete de asistencia financiera que puso sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos, incluido un swap por US$20.000 millones y la posibilidad de compra de deuda argentina por parte del Tesoro, a lo que se suman los créditos otorgados por el Banco Mundial por US$ 4.000 millones y el BID por US$3.900 millones, las dudas en el mercado sobre la solvencia financiera del programa económico siguen a la orden del día.

Esto se ve reflejado en el valor de los bonos soberanos nominados en dólares, especialmente los Bonares y Globales que fueron emitidos en el marco del canje de deuda realizado por el ministro de Economía, Martín Guzmán y cerrado en agosto de 2020.

En el comienzo de la semana, el índice de riego país que elabora el banco de inversión JP Morgan marca este lunes 1083 puntos básicos, lo que supone una suba de 25 puntos, o 2,36% de incremento.

Entre los Globales cae fuerte el que vence en 2035, con un retroceso de -2,1%, mientras que el 2030 sube 1,3% y el 2046 un 2,4%.

En cuanto a los Bonares en dólares caen en toda la línea, impulsados por el 2029 (-1,8%), seguido por el 2041 (-1,7%), el que vence en 2038 (-1,5%) y 2030, que retrocede -1%.

Acciones para arriba

Por su parte, en el mercado acciones el índice S&P Merval sube 0,35%, impulsado por acciones de Aluar, que avanza 3,6%, IRSA (3,1%), Comercial del Plata (2,5%), Cresud (2,4%), Banco Francés (1,6%), Ternium (1,3%), Banco Supervielle (1,1%) y Banco Galicia (0,9%).

Con números en rojo se destacan Metrogas (-3,1%), Transportadora Gas del Norte (-1,9%), Central Puerto (-1,6%), Banco de Valores (-0,6%) e YPF (-0,5%).