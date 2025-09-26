Los bonos argentinos inician el día con fuerte baja y el riesgo país pasa los 1000 puntos nuevamente

Los bonos argentinos profundizan la caída de la jornada de ayer y el riesgo país vuelve a subir. Las acciones tienen un día más calmo con algunas subas fuertes.

Las acciones argentinas abrieron la jornada con cotizaciones mixtas, pero los bonos dejaron definitivamente atrás la euforia que trajo el apoyo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino.

En el inicio de la jornada del viernes, los principales papeles del índice Merval arrancaron con altas y bajas. Las empresas con papeles con mejoras son fundamentalmente las energéticas, entre ellas Central Puerto (3,6%), Pampa Energía (3%), TGS (2,9%) e YPF (2,8%).

Los ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen un día con mejoras generalizadas, también con las energéticas al frente de la recuperación. Sobresalen Central Puerto (4,3%), Pampa Energía (3,6%), TGS (3,1%) e YPF (3,4%).

bolsa de valores BONOS WALL STREET (7) Las acciones argentinas atraviesan un momento de gran expectativa tras el mega paquete de asistencia financiera que consiguió el presidente Javier Milei. NA

Por su parte, los bonos operan con fuerte tendencia a la baja. El AL29D registra una caída de 3%, el AL29 cede 2,5%, el AL30 un 2,4% y el GD30 un 1,9%.