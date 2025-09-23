Mercados de fiesta: cae el riesgo país y vuelven a subir fuerte las acciones y bonos

Las acciones y bonos argentinos continúan con la euforia del día anterior y recuperan posiciones tras semanas de bajas.

Día de fiesta para las acciones y los bonos argentinos en Wall Street.

Tras una jornada histórica con subas récord de ADRs y acciones en la bolsa argentina de más del 20%, las cotizaciones en las operaciones, tanto en la bolsa local, como en Wall Street, vuelven a subir con fuerza.

Los papeles de YPF crecen un 4,8%, los de BBVA un 18,3%, los del Banco Galicia un 12,7%, los del Banco Macro un 12,6% y del Supervielle un 16,1%. En jornada de ayer esos mismos papeles subieron un 12,8%, 20,2%, 21,1%, 20,2% y 23,9% respectivamente.

Otros papeles que tienen fuertes mejoras son TGN con una mejora del 20,2%, Metrogas con un 26,5% y Comercial del Plata con un 19,9%.

Los bonos argentinos, en tanto, suben alrededor de un 20% en sus principales opciones. Los AL y GD 29, 30, 35, 38, 41 y 46 se mueven para arriba entre un 16% y un 23%.