Acciones y bonos argentinos se pintan de verde y el riesgo país se derrumba a la espera del acuerdo con EE.UU.

Acciones y bonos argentinos mejoran sus cotizaciones en un lunes en el que se esperan novedades de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para financiar la deuda argentina.

Las negociaciones que el mismo presidente Javier Milei encabeza en Estados Unidos, acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo, por un préstamo de alrededor de US$30.000 millones, y el reciente anuncio oficial de baja temporal de retenciones a los granos a cero, generó optimismo en los mercados.

Las acciones de las empresas argentinas inician la jornada del premarket en la bolsa estadounidense en positivo.

Los papeles de YPF suben un 2,79%, del BBVA un 1,95%, del Grupo Galicia un 2,46%, del Banco Macro un 1,9% y del Supervielle un 3,39%.

Las acciones argentinas en la bolsa de Buenos Aires y las ADR que cotizan en Estados Unidos cerraron el viernes pasado una semana negra con pérdidas generalizadas de hasta el 20% en algunos papeles, y con una caída del índice Merval más del 25% en el mes.

Al mismo tiempo los bonos argentinos suben en el premarket hasta un 5%. El GD29 mejora un 3,5%, el GD30 un 4,8%, el GD35 un 5,3%, el GD41 un 5,6% y el GD46 un 5,4%.