A la espera del anuncio de la Fed, caen acciones y bonos argentinos y sube el dólar

Los mercados están a la expectativa de lo que resuelva la Reserva Federal con las tasas. Dólar en el techo de la banda y versiones de intervención del BCRA.

Incertidumbre es la palabra que mejor describe el ánimo de los inversores promediando la semana, con el dólar subiendo unos peldaños, pero con mucha volatilidad en acciones y bonos.

Las acciones muestran mayoría de números en rojo este miércoles en la Bolsa porteña, con caídas que llegan hasta 1% en algunos papeles, con los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street con resultados mixtos, mientras los bonos soberanos en dólares operan con caídas de hasta 2,3%.

La baja de los activos argentinos se da en simultáneo a la suba del tipo de cambio, en momentos en que crece la expectativa de los actores económicos ante el probable anuncio de una baja en la tasa de política monetaria en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal esta tarde y con el clima político caldeado en Argentina frente a la Marcha Federal Universitaria que se concentrará en el Congreso pidiendo el rechazo al veto presidencial a la ampliación de presupuesto votada por Diputados.

Los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas en la Bolsa de Valores de Nueva York muestran una gran dispersión, con subas y bajas de hasta 2,5%, lo que muestra la incertidumbre que reina entre los inversores extranjeros sobre la economía argentina.

Acciones mixtas Así, los papeles de Cresud suben 2,1% en Wall Street, mientras que los ADR de BBVA suben 1,68%, IRSA 1,34%, Globant 1,18% y Mercado Libre 1,13%.

Pero en paralelo, caen fuerte los ADR de Bioceres Crop Solutions (-3,14%), en tanto que Edenor retrocede -2,67%, Loma Negra -2,48%, Central Puerto -2,43%, Pampa Energía -2,27% y Tenaris -2,20%.