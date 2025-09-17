ARCA pone la lupa en las billeteras virtuales: qué monto enciende las alertas

ARCA actualizó los montos que activan reportes automáticos en billeteras virtuales y cuentas bancarias: qué operaciones deben justificarse y desde qué cifra.

Las billeteras virtuales bajo la lupa de ARCA: nuevos límites mensuales para transferencias, saldos y extracciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, reforzó los controles sobre operaciones financieras digitales. Desde septiembre de 2025, rigen nuevos topes para transferencias, acreditaciones y saldos en cuentas bancarias y billeteras virtuales, tanto para personas físicas como jurídicas.

El objetivo es garantizar la transparencia financiera y prevenir maniobras irregulares. Cuando se superan los montos establecidos, las entidades financieras deben emitir reportes automáticos, y ARCA queda habilitada para solicitar documentación que justifique el origen de los fondos.

ARCA endurece controles sobre billeteras virtuales: qué montos activan alertas y qué documentación puede exigirse.

¿Qué monto enciende las alertas de ARCA? En el caso de personas físicas, el límite mensual es de $50.000.000 acumulados entre transferencias, acreditaciones y saldos. Para personas jurídicas, el tope es de $30.000.000. Además, las extracciones en efectivo que superen los $10.000.000 también activan alertas, sin distinción de tipo de usuario. En cuanto a compras como consumidor final, se pueden realizar hasta $10.000.000 mensuales sin necesidad de justificar el origen del dinero.

Superar estos montos no constituye una infracción, pero sí habilita a ARCA a iniciar una fiscalización. El organismo puede requerir comprobantes como recibos de sueldo, facturas, contratos, declaraciones juradas o certificaciones contables. Si el usuario no logra justificar la operación, se pueden aplicar medidas como bloqueos temporales de cuentas, intimaciones tributarias o reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF).