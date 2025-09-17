El perro apicultor viral que enterneció las redes con su rol en la colmena

Con traje de apicultor y mucha ternura, el perro Suavecito se hizo viral en redes por su rol en la cosecha de miel.

El perro Suavecito se volvió viral por acompañar a su familia apicultora con un traje especial: enterneció a miles en redes. Foto: Archivo

Las mascotas ocupan cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana, y Suavecito es prueba de ello. Este pequeño perro, oriundo de La Falda, Córdoba, acompaña a su familia en la cosecha de miel y se volvió viral en redes sociales por su ternura, compromiso y un detalle que lo distingue: su traje de apicultor.

Como muestran sus dueños en los videos compartidos en Instagram, Suavecito forma parte activa de una familia de apicultores. Día tras día, acompaña a sus humanos en la tarea de recolectar miel, moviéndose entre colmenas con naturalidad. Sin embargo, en algunas ocasiones sufrió picaduras de abejas, lo que llevó a su familia a buscar una solución creativa.

Mira el video viral Embed - Video viral: el perro apicultor

La respuesta fue tan funcional como adorable: confeccionaron un traje especial para protegerlo durante el trabajo. Con su equipo completo, Suavecito se convirtió en un verdadero “perricultor”, como lo bautizaron sus seguidores.

El video que lo muestra en pleno trabajo ya superó los 283 mil likes en Instagram y acumula miles de comentarios. “¿Cómo andamos con los derechos a su pollito por jornada laboral?”, bromeó un usuario. “Es todo un profesional”, agregó otro. La historia de Suavecito no solo enternece, sino que también visibiliza el vínculo profundo entre humanos y animales en entornos rurales.