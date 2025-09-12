Katy Perry lanzó una polémica frase sobre los alfajores argentinos y se volvió viral: "Galletitas de..."

Katy Perry dejó una huella imborrable en su paso por Argentina tras sus dos explosivos shows en el Movistar Arena . Entre gestos espontáneos, guiños a la cultura local y desopilantes bloopers que rápidamente se hhicieron virales, la cantante logró conectar de una forma única con el público.

Sin embargo, en medio de tanta repercusión, hubo un detalle curioso que pasó casi desapercibido y que ahora merece ser rescatado: una de esas ocurrencias inesperadas que solo ella podría transformar en un momento inolvidable.

Durante su paso por Buenos Aires, además de los conciertos y las postales que la acercaron a la cultura local, desde un guiño al musical Evita hasta su comentario sobre las empanadas, Katy Perry pronunció una frase que rápidamente se convirtió en tendencia: llamó a los alfajores Havanna “Whore Cookies” , a lo que el español se traduce "Galletitas de put*".

El contexto se dio cuando la artista recibió como regalo una caja de los alfajores emblemáticos nacionales, fiel a su estilo, pronunció la polémica frase y se volvió rápidamente viral .

Otros momentos icónicos de la artista

La artista ofreció dos conciertos en el Movistar Arena (9 y 10 de septiembre de 2025) dentro de su gira The Lifetimes Tour, repasando sus clásicos y sumando momentos participativos: invitó fans al escenario, tomó celulares para selfies y dio varios guiños a la audiencia local.

El cuadro de Evita: un regalo que se volvió viral

Durante su estadía Katy visitó el espectáculo Tango Rojo en el Faena y la boutique Kovacs Shoes, donde quedó impactada por un retrato de Eva Perón. Según la cobertura local, el empresario organizador le terminó regalando el cuadro y la imagen de la cantante alzándolo frente al hotel y a sus fans se transformó en una de las postales más compartidas del viaje.

No llores por mí, Argentina

En uno de los momentos más emotivos del show, Katy interpretó un fragmento de Don’t Cry for Me, Argentina (tema vinculado al musical Evita), un guiño que el público argentino celebró y que los medios locales destacaron como una conexión especial con la historia cultural del país.

“¡Quiero empanadas!”: la confesión que hizo reír al público

Entre bromas y fragmentos en español, Perry dijo en el escenario que quería empanadas y contó que había cumplido el antojo durante su paso por Buenos Aires, una frase simple que desató risas, aplausos y varios memes en redes. El momento quedó registrado en videos que circularon de inmediato.

Además del show, la agenda incluyó ir a ver tango en el Faena, sacarse fotos con los bailarines y acercarse a los puntos donde los fans la esperaban, regalando rosas y saludos. Esos cruces callejeros y las postales con fanáticos fueron otra constante durante su recorrido urbano.