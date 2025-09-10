El emotivo gesto de Katy Perry con un fan mendocino en medio de su show

Durante su primer recital en Buenos Aires, la cantante sorprendió al detener el show para charlar con un joven mendocino que conmovió al público.

Este martes, Katy Perry dio el primero de sus dos shows en Argentina. La cantante se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira "The Lifetimes Tour" y, en un momento del show, protagonizó un emotivo intercambio con un fanático mendocino, que subió al escenario con ella.

"¿Cómo te llamás?", le preguntó la cantante al joven. "Julián", respondió el seguidor de la artista. Luego, Katy le consultó de dónde venía, a lo que Julián contestó "Mendoza". "¡Mendoza!", gritó Katy Perry mientras sus fans ovacionaban el momento.

Katy Perry 3 La joven se presentó este martes en el Movistar Arena y este miércoles será su segundo show. Instagram Katyperry.

El diálogo continuó con un guiño cómplice al público argentino. La estrella, divertida, quiso saber más del lugar de origen del fan: La cantante le preguntó si la provincia era "conocida por el vino" y cuando el joven asintió, ella le dijo: "Vamos a emborracharnos". Luego de algunas risas, Katy aclaró: "No, no hacemos eso".

El clima se volvió más íntimo cuando Perry reparó en un detalle del cartel que Julián sostenía. Conmovida, se dirigió a él: "Tu cartel decía 'vencí el cáncer'", le dijo la artista al joven. "Sí. En la Witness era te fui a ver, con cáncer. Ya estoy bien", aseguró el fanático.