El presidente de APTRA dialogó con Pamela David en "Desayuno Americano" y fue contundente contra quienes critican las ternas.

Luis Ventura y Verónica Lozano dieron a conocer finalmente las ternas junto a los nominados para los Premios Martín Fierro de Televisión 2025. La celebración se llevará a cabo el día 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires y allí llegarán figuras como Santiago del Moro, Susana Giménez, Mirtha Legrand, entre otros.

Sin embargo, el día después del anuncio por parte del presidente de APTRA estuvo lleno de reclamos y estalló contra las críticas por las ternas. Ventura habló sobre esto en el programa de Pamela David y fue contundente con sus declaraciones.

"Hay que meterse en la inteligencia de cada socio porque no es la decisión de una persona, son 103 decisiones. Cada uno elegirá por gusto, por simpatía, por envidia, por bronca", comentó el conductor. Respecto a las críticas de Yanina Latorre, quien contó que nunca pudo ganar la estatuilla y que tampoco está nominada este año, Ventura subrayó que "cada uno tiene derecho de expresarse y de pensar lo que quiera".

Video: Luis Ventura rompió el silencio tras las crítica por los Martín Fierro Premios Martín Fierro: Luis Ventura estalló tras las críticas por las nominaciones

También, dejó en claro que le explotó el teléfono por los mensajes que recibió tras anunciar todas las ternas y nominados. Julieta Navarro, panelista del ciclo, expresó que "recién dijiste que se vota por envidia... Digo, si uno es profesional, reconoce el trabajo que hace un colega a pesar de que te caiga bien o mal".