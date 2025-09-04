Escándalo en APTRA: la jugada sucia de un miembro, rumbo a los Premios Martín Fierro, que generó un fuerte revuelo interno

Un inesperado escándalo sacudió a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( APTRA ) y salió a la luz en pleno aire de A la Tarde . Allí, Daniel Ambrosino reveló que uno de los integrantes del organismo decidió autonominarse en las planillas de los Premios Martín Fierro , lo que generó un fuerte malestar interno.

Según relató el periodista, la maniobra derivó en la creación de un chat paralelo entre varios miembros de APTRA que se mostraron indignados con el accionar de este colega. En medio de la discusión, Luis Ventura explicó que cualquier socio puede sumar a mano nombres olvidados en determinadas categorías.

Daniel Ambrosino reveló que un miembro de la asociación se autonominó a los premios.

"Yo reviso la categoría y me doy cuenta que no está Luis Bremes y entonces lo anoto indicando que él no está. Ahora si yo no me veo porque se olvidaron o me ignoraron o no consideraron que mi trabajo haya sido bueno, y me agrego, me parece una falta de respeto y de ética", expresó Daniel Ambrosino.

Frente a las acusaciones, la producción del programa buscó la palabra del señalado: Damián Rojo . El periodista no dudó en justificarse y sostuvo que solo cumplió con su rol de socio: "Cumplí mi función de socio, lo que no hace Ambrosino, y corregí un dato que faltaba en el ayudamemoria como hacemos en cada rubro cuando falta algún dato".

Damián Rojo y Daniel Ambrosino en A la Tarde Damián Rojo habló en el programa que conduce Karina Mazzocco. Captura de pantalla Youtube América TV.

"Si yo veo que vos faltás en el rubro de conductora, te agrego a mano para el que venga atrás mío te pueda votar", añadió Damián. Incluso, Rojo fue más allá y dejó una frase que encendió la tensión: "Como yo fui el mejor panelista el año pasado en A la tarde, la rompí toda, tal vez los socios no me encontraban para votarme".

La situación escaló cuando Cora Debarbieri notó que, en la misma lista donde Rojo se había agregado, también figuraba Ambrosino. Sin dudarlo, Rojo contraatacó: "Yo creo que Daniel me borró de la lista". Y concluyó con una acusación directa: "Me alegra que descubramos entre todos quién es el 'topo' de APTRA, el vigilante de Ambrosino, que después no juega para ustedes"