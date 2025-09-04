De "Rey Giorgio" a un amor familiar: así fue la emotiva relación entre Giorgio Armani y Valeria Mazza

El mundo de la moda está de luto por la muerte del legendario diseñador Giorgio Armani . A lo largo de su carrera, el modisto creó vestidos icónicos para las estrellas más grandes de Hollywood, pero tenía una debilidad especial por la supermodelo argentina Valeria Mazza . El vínculo entre ambos era tan fuerte que el diseñador tuvo un rol clave en el casamiento de la modelo.

Con la triste noticia del fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años, la industria despide a uno de sus titanes más influyentes, quien se convirtió en una leyenda que vistió a las estrellas más grandes de Hollywood y fue responsable de vestidos icónicos que marcaron una época.

A lo largo de su carrera, el "Rey Giorgio" tuvo una predilección especial por la modelo argentina Valeria Mazza . La top model, que lo cautivó con su estilo y personalidad, era una de sus favoritas. El vínculo entre ambos iba más allá de lo profesional porque se trataba de un amor recíproco que se hizo evidente en cada encuentro.

La dulce anécdota de Valeria Mazza con Giorgio Armani

La anécdota que Valeria Mazza recordó en una entrevista con la revista Gente hace algunos años resume a la perfección la admiración que el diseñador sentía por ella. "Me acuerdo que una vez le preguntaron: ‘¿Por qué trabaja con Valeria si no le gustan las supermodelos?’. Y él respondió: ‘Es que no me gustan las supermodelos, pero sí Valeria’", recordó la modelo, en una prueba de que para Armani, Mazza era más que una modelo.

valeria mazza casamiento Los detalles de Giorgio Armani en el casamiento de Valeria Mazza. @valeriamazzaok

El lazo entre ambos se selló en un momento clave en la vida de la modelo. Hace 25 años, en la noche de su casamiento con Alejandro Gravier, tanto el vestido de novia como el traje del novio fueron creaciones de Armani. La buena onda entre la pareja y el diseñador era tan grande, que el modisto aceptó el pedido de Gravier de replicar la galera que el novio de la sobrina de Armani había usado en su casamiento.

La historia de Giorgio Armani es la de un artista que persiguió su pasión. A pesar de haber estudiado medicina, la fotografía y el diseño lo atrajeron tanto que los convirtió en su forma de vida. Su visión lo llevó a organizar cientos de desfiles y a vestir a las mejores y los mejores modelos del mundo.