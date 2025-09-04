Uno por uno: quiénes son los argentinos que vistió Giorgio Armani

Luego del fallecimiento del diseñador y fundador de la marca que llevó su nombre por 50 años y que marcó un antes y un después en la moda , Giorgio Armani , se recuerda su nombre como sinónimo de elegancia. Su irrupción en Milán se expandió globalmente, vistiendo a figuras alrededor de todo el mundo, y Argentina no fue la excepción.

Desde futbolistas hasta modelos y celebridades locales, muchos argentinos eligieron en ocasiones especiales o incluso desfilaron para Armani en momentos clave de sus carreras y de sus vidas privadas.

Lionel Messi confió en Giorgio Armani para uno de los días más importantes de su vida, que tuvo lugar el 30 de junio de 2017, en Rosario, cuando el capitán de la Selección Argentina se casó con Antonela Roccuzzo vestido con un traje gris oscuro, hecho a medida, de la casa italiana.

También en la gala del Balón de Oro 2019 volvió a vestirlo el diseñador italiano, al igual que en otras ediciones de la ceremonia. Sin ser embajador oficial, Messi mantuvo un vínculo estrecho con la firma a través de estas elecciones personales.

Messi balon de oro 2019 1

Valeria Mazza, la supermodelo argentina de Armani

Valeria Mazza, ícono de la moda nacional, fue una de las primeras argentinas en abrirse paso en Europa de la mano de diseñadores de renombre. Armani estuvo entre ellos: desfiló para la marca durante los años 90 y en marzo de 2025 volvió a brillar en el desfile de Giorgio Armani en Milán.

valeria mazza 2

Daniela Urzi, el rostro de Armani Jeans

Daniela Urzi también dejó su marca en la moda internacional con campañas para Armani Jeans y Giorgio Armani. A lo largo de su carrera, la modelo argentina posó para editoriales y publicidades de la marca, consolidando una relación que la vinculó directamente con el universo Armani en los años 2000.

image La modelo Daniela Urzi durante una campaña para la línea de jeans de Giorgio Armani.

Ingrid Grudke, elegida en Europa

Ingrid Grudke construyó buena parte de su carrera en Europa y fue convocada por Armani en distintas oportunidades para campañas y pasarelas. Aunque no se conserva una fecha puntual de un evento emblemático, la modelo argentina integró el selecto grupo de top models que llevaron los diseños del modisto italiano en Milán y París.

image

Oriana Sabatini, en la primera fila de Milán

En la historia más reciente, Oriana Sabatini asistió en febrero de 2022 al desfile de Emporio Armani en la Milan Fashion Week, acompañada por Paulo Dybala. Invitada por la propia firma, la cantante y actriz argentina posó en el front row con un look de la casa italiana y compartió la jornada junto a Roberta Armani, sobrina del diseñador y directora de relaciones públicas de la marca.