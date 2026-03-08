Afganistán y la violencia de género: el 86% de las mujeres aseguran no puede acceder a la justicia

El 86% de las mujeres afganas carecen de acceso a la justicia , una cifra que las deja casi cuatro veces más desprotegidas que los hombres y sin vías para denunciar abusos, denunció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este domingo, la UNAMA publicó un informe con estadísticas elaboradas a partir de consultas nacionales que hizo en diciembre de 2025 junto a ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones .

"Solo el 14 por ciento de las mujeres consultadas informó tener acceso a servicios formales de resolución de disputas, en comparación con el 53 por ciento de los hombres", declaró la UNAMA.

Más de la mitad de las mujeres consultadas afirmaron que su acceso a la justicia formal ha empeorado durante el último año. Las mujeres atribuyeron el deterioro de la situación principalmente a la suspensión de instituciones clave, como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, así como a la exclusión de las mujeres profesionales del sector legal.

El informe destaca que el nuevo Decreto No. 12 agrava la situación, al permitir que los jueces impongan penas a su propio criterio, eliminando la seguridad jurídica para las mujeres.

Esta arbitrariedad se suma a su exclusión de las jirgas y shuras, las asambleas tradicionales de ancianos que resuelven conflictos locales y donde la voz femenina no tiene peso.

La representante especial de ONU Mujeres, Susan Ferguson, subrayó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y una pieza clave para la seguridad y dignidad de las afganas.

"Su exclusión de los tribunales socava su autonomía y elimina sus últimas opciones de buscar ayuda fuera del hogar, algo que resulta crítico para quienes sufren violencia doméstica" de género, recalcó Ferguson.

