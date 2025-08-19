La nueva e insólita entrega de los Premios Martín Fierro causará una verdadera polémica

Luis Ventura confirmó a quiénes se reconocerá en la nueva edición de los Premios Martín Fierro, dejando sorprendidos a todos en el estudio de canal América.

Desde su instauración, la incorporación de nuevos reconocimientos en los Premios Martín Fierro ha sido un constante foco de disputas. Esta situación no es ajena a los homenajes dirigidos a las figuras digitales, y en esta ocasión, la controversia está servida nuevamente tras confirmarse una novedosa y peculiar modalidad competitiva.

El titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, aseguró en A la tarde (América TV) que la ceremonia incluirá distinciones para las mascotas mediáticas. Pese al anuncio, una gran porción de los detalles concretos permanece en la más absoluta nebulosa.

Sin embargo, rumores extraoficiales ya comenzaron a circular, sugiriendo que se contemplarían honores póstumos para animales que fueron propiedad de celebridades. La lista de posibles candidatos incluye a Jazmín, el can de Susana Giménez; Violeta, la perra que interpretaba a Fatiga en Casados con Hijos; Cristóbal, el emblemático chihuahua de Moria Casán; y Oscar, el gato de Graciela Alfano.

Luis Ventura confirmó de qué se tratará la nueva entrega de los Premios Martín Fierro Confirmaron la nueva categoría de los Premios Martín Fierro Confirmaron la nueva categoría de los Premios Martín Fierro. Video: A la tarde (América TV) Precisamente, la mención de este último felino reavivó una memoria incómoda. Quienes lo recuerdan, destacan que en numerosas oportunidades se lo veía en un estado de sopor profundo cuando Alfano lo transportaba a Bailando por Un Sueño, mientras ella ejercía como jurado. "La misma mediática había reconocido que debió medicar al animal para llevarlo al estudio de televisión", un hecho que ahora resurge con fuerza.