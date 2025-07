Susana Roccasalvo abandonó los Martín Fierro: el verdadero motivo

En LAM, la conductora de Implacables se refirió a lo que pasó. "Quiero aclarar que me fui, no porque me sentaron en la mesa diez de espaldas, sino que este año no había pantallas. Entonces, era lo mismo que yo hubiera estado sentada en un restaurante con una mesa de gente, con la que ni siquiera podía hablar, porque por respeto hay que escuchar. Tampoco me podía dar vuelta, porque las mesas estaban muy encimadas. A mí me pidieron disculpas y me dijeron que él no se quería levantar, pero para aburrirme, me fui a mi casa", señaló.