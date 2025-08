Jorge Rial tiró una bomba y sorprendió al revelar qué famoso compró el Martín Fierro de oro: "El primero..."

Durante un móvil en el programa Puro Show, Jorge Rial habló sobre los premios Martín Fierro y aprovechó la ocasión para hacer una revelación que no pasó desapercibida: según el conductor, una histórica estatuilla de oro fue comprada por uno de los galardonados .

Todo comenzó cuando el periodista a cargo del móvil le preguntó si todavía se consideraba el Grinch de los Martín Fierro . Rial respondió con ironía: “Ya no, antes sí, cuando hacía 40 puntos de rating era divertido. Ahora ya ni hablo. Me parece que era divertido cuando el Martín Fierro era de radio y televisión. Ahora hay de inmobiliarias, qué sé yo...”

Luego, explicó su postura crítica hacia la organización de los premios, diferenciando su valoración del galardón en sí: “Yo siempre dividí el premio de la televisión de APTRA . A mí me enojaba APTRA por la desprolijidad, algunas ternas... después el Martín Fierro es bárbaro”, aseguró.

Más adelante, al ser consultado por la actual gestión de APTRA, fue contundente: “A Luis no lo juzgo… No sé cómo es la gestión, qué sé yo. Yo no estoy en APTRA. Yo renuncié en la década de los 80, nunca más estuve en APTRA”.