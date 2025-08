Una de las hijas de Beatriz Salomón hizo un conmovedor pedido dirigido a dos figuras que dañaron a la actriz

La entrevista a Noelia Ferriols tras el fallo favorable en el caso impulsado por Beatriz Salomón

"Fue cruel que hayan hecho eso público", denunció Noelia, sin poder contener su angustia. "No le deseo a nadie que le hagan algo así, que expongan su intimidad. Mi mamá sufría en silencio y se notaba". Respecto a Pergolini, cuestionó su falta de respuesta: "No entiendo por qué no dio la cara y no se pudo hablar en ningún momento". Aunque el tiempo ha pasado, la joven aún espera un gesto de reparación, sin mencionar a Mario ni ha Jorge Rial expresó: "Me gustaría que hable conmigo, aunque no sea a través de los medios".