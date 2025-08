Contundente: Martín Cirio rompió el silencio tras las críticas de Viviana Canosa y Jorge Rial

El periodista recordó un lamentable episodio de Cirio en redes sociales: "Tildó de monstruo a un bebé, fue cuando nació mi nieto, lamento no haberlo visto en ese momento porque esto no lo arreglo acá, no lo arreglo así".

Respecto a estas críticas que recibió, Martín Cirio fue tajante con la respuesta y no se guardó nada: " ¿Mirá, si me va a importar?, no me interesa. No tienen el poder de opacar algo mío". También dejó en claro que la pasó muy bien en lo que fue su participación en el ciclo de Mario Pergolini para descartar todo tipo de rumores.