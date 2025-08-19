El actor dialogó con la prensa en la puerta del teatro y reveló la decisión que tomó luego de que la verdad salió a la luz.

Luego de anunciar su separación en el mes de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi son nuevamente noticia porque se reveló la verdad detrás de la sorpresiva ruptura amorosa tras 18 años de relación. Ángel de Brito fue quien confirmó en LAM que efectivamente había una tercera persona y que el actor se enteró de esto por quien ahora es su expareja.

Lo cierto es que Gimena decidió hablar en OLGA y fue contundente: "Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo".

Por su parte, Nicolás también fue totalmente sincero al hablar con la prensa: "Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer y sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda porque fue una historia muy linda, son 18 años de muchas cosas".

Video: Nicolás Vázquez confirmó el paso que dará tras la confesión de Gimena Accardi Angustiado y triste: Nicolás Vázquez confirmó el paso que dará tras la confesión de Gimena Accardi En un momento de la entrevista, uno de los periodistas presentes le preguntó si habría posibilidad de que en un futuro se den otra oportunidad y Nicolás Vázquez fue tajante con su respuesta y hasta decidió revelar el paso que dieron tras la polémica separación: "Hoy no hay chances de una vuelta. Nos estamos divorciando y esa es la verdad".