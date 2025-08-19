Cómo reaccionó el círculo íntimo de Andrés Gil tras su descargo por el rumor de amorío con Gimena Accardi
Luego de su exposición en redes, un periodista reveló cómo se encuentra Andrés Gil en medio del escándalo que lo dejó en el lugar de amante de Gimena Accardi.
En el corazón de la tormenta mediática desatada tras la confesión de Gimena Accardi sobre su adulterio hacia Nicolás Vázquez, la persona identificada como el presunto amante, Andrés Gil, optó por alzar su voz para rechazar de forma absoluta las acusaciones de haber sostenido un vínculo íntimo con la actriz.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Andrés expresó su pesar porque el montaje teatral que compartió con sus colegas se viera inmerso en la polémica y empañado por los chismes. "Por todo lo que escuché y leí en medio de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".
“Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa, gracias”, cerró el potente mensaje que compartió el actor con sus seguidores.
Lo que le dijo el círculo íntimo de Andrés Gil a Intrusos
De acuerdo con lo revelado por el comunicador Adrián Pallares en Intrusos (América TV), la decisión del intérprete de hacer pública esta aclaración, luego de ser señalado como el responsable de la fractura en la pareja de su colega, obedeció a una necesidad de apaciguar la situación en su entorno privado, ya que el revuelo público generó una enorme tensión dentro de su hogar y en el de su novia, Cande Vetrano.
“Gente muy cercana a Andrés Gil que nos están mirando dice, lo único que quiere hacer es correr con su mujer y abrazar a su hijo", detalló el periodista Adrián Pallares. Remarcando que el actor publicó el escrito “por pedido de la gente que lo rodea y lo quiere”. El conductor también evaluó la justificación pública de Accardi: "Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible. Desde que Paula Varela contó la separación de Dai Fernández con Gonzalo Gerber, que había una cuestión con Gimena Accardi, y todo se precipitó. Por eso vimos a Gimena Accardi haciendo su descargo".