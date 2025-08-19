Cómo reaccionó el círculo íntimo de Andrés Gil tras su descargo por el rumor de amorío con Gimena Accardi

Luego de su exposición en redes, un periodista reveló cómo se encuentra Andrés Gil en medio del escándalo que lo dejó en el lugar de amante de Gimena Accardi.

El actor fue señalado como el tercero en discordia en la relación de Accardi y Vázquez.

En el corazón de la tormenta mediática desatada tras la confesión de Gimena Accardi sobre su adulterio hacia Nicolás Vázquez, la persona identificada como el presunto amante, Andrés Gil, optó por alzar su voz para rechazar de forma absoluta las acusaciones de haber sostenido un vínculo íntimo con la actriz.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Andrés expresó su pesar porque el montaje teatral que compartió con sus colegas se viera inmerso en la polémica y empañado por los chismes. "Por todo lo que escuché y leí en medio de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

“Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa, gracias”, cerró el potente mensaje que compartió el actor con sus seguidores.

Lo que le dijo el círculo íntimo de Andrés Gil a Intrusos La reacción de la familia de Andrés Gil tras su descargo La reacción de la familia de Andrés Gil tras su descargo. Video: Intrusos (América TV) De acuerdo con lo revelado por el comunicador Adrián Pallares en Intrusos (América TV), la decisión del intérprete de hacer pública esta aclaración, luego de ser señalado como el responsable de la fractura en la pareja de su colega, obedeció a una necesidad de apaciguar la situación en su entorno privado, ya que el revuelo público generó una enorme tensión dentro de su hogar y en el de su novia, Cande Vetrano.