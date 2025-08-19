Andrés Gil, el actor vinculado a Gimena Accardi, hizo un potente descargo sobre el rumor de amantazgo con la actriz

En medio del escándalo por los rumores que apuntaban a que Andrés Gil y Gimena Accardi mantuvieron una relación clandestina, el actor rompió el silencio.

Frente a las especulaciones públicas que surgieron a raíz de su separación de Nicolás Vázquez, la actriz Gimena Accardi decidió abordar el tema directamente durante su participación en el ciclo Sería Increíble (OLGA). La artista se refirió a los comentarios que pretendían entablar una relación sentimental entre ella y Andrés Gil, su coestrella en una obra teatral.

La chispa que encendió esta polémica se originó a partir de un informe televisivo donde se insinuó la presencia de un “tercero en discordia”, lo que bastó para que, de inmediato, usuarios en las plataformas digitales apuntaran al intérprete masculino. Ante la creciente circulación de dichas versiones, la protagonista de Montecristo adoptó una postura firme para salir en defensa de su compañero de elenco.

Con visible emotividad, la artista descartó de forma categórica haber mantenido un vínculo amoroso extralaboral con Gil, y sentenció: “Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

En sus declaraciones, remarcó con preocupación que la propagación de este tipo de información falsa no solo afecta su imagen y la de su exmarido, sino que también perjudica de manera injusta a otras personas que son absolutamente ajenas al conflicto que llevó a la ruptura de su matrimonio.