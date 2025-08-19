Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi en medio del escándalo por la infidelidad a Nicolás Vázquez

La conductora de América compartió un contundente posteo en su cuenta de Instagram luego de los dichos de la artista.

Gimena Accardi finalmente confirmó que la separación con Nicolás Vázquez se debió no solo al desgaste que había entre ellos, sino que también a una infidelidad por parte de ella con un hombre que no está relacionado con el mundo de la farándula y no es conocido. En medio de todo esto, Sabrina Rojas respaldó a la artista con un fuerte escrito a través de las redes sociales.

"Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres", expresó la expareja de Luciano Castro en el descargo tras los dichos de Accardi en OLGA. Luego, cuestionó el rol del hombre en estas situaciones y lo comparó con la mujer.

"Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aun cuando hay hijos de por medio. Ahora, cuando la mujer es infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su "pecado" (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar", concluyó Sabrina Rojas.

Video: así fue el descargo de Gimena Accardi en OLGA Gimena Accardi Rompió El Silencio Sobre Su Infidelidad A Nicolás Vázquez Esta historia de Instagram la compartió la conductora de "Pasó en América" luego de que Gimena comunicó el mal momento por el que se encontraba pasando: "Estoy sin dormir, angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta".