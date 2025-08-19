Un conocido periodista contó que la nueva película de Guillermo Francella recibió apoyo económico del Gobierno porteño

El comunicador reveló en su cuenta de X que el film de Guillermo Francella sí fue, en parte, financiado por el Gobierno porteño, aportando polémicos datos.

En medio de la controversia que rodea a Guillermo Francella por sus recientes dichos sobre la producción cinematográfica nacional y por las críticas, positivas y negativas que recibió luego del estreno de Homo Argentum, un posteo de un conocido periodista de espectáculos reavivó el debate sobre cómo fue su financiamiento.

El periodista Augusto Tartúfoli reveló en su cuenta de X que el largometraje efectivamente recibió asistencia económica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desmintiendo así la versión que circulaba. El film, además de haberse convertido en un fenómeno de taquilla, generó intensas discusiones por cómo se muestra al argentino que encarna en cada personaje. Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV) recientemente dijo: "Es Pepe Argento con 16 pelucas diferentes". Esta y otras críticas derivaron en cuestionamientos de artistas, referentes del sector y colegas de la prensa.

Para respaldar su información, Tartu compartió en la red social X lo que sería una publicación del Ejecutivo porteño en su página web. Allí se confirmaría que Homo Argentum figura entre los diez proyectos seleccionados en la segunda edición del programa BA Producción Internacional, una iniciativa que busca “más de 11.000 puestos de trabajo y mueve alrededor de 70.000 millones de pesos de inversión privada”.

El posteo en X de Tartu sobre el financiamiento de la película de Guillermo Francella Posteo TARTU El periodista reveló que el Gobierno porteño financió parte de la película de Guillermo Francella. Foto: X @TartuTV De acuerdo con lo informado, este plan estatal se orienta a impulsar la industria audiovisual local mediante la devolución de más del 25% de los gastos efectuados por compañías argentinas involucradas en coproducciones internacionales o en servicios de filmación dentro del país. En ese contexto, la obra encabezada por Francella accedió a dichos beneficios.