Guillermo Francella rompió el silencio en medio de las furiosas críticas contra Homo Argentum

El actor dialogó con Jonatan Viale en Radio Rivadavia y habló del éxito que está teniendo la película en las diferentes salas de cine del país.

Guillermo Francella la está rompiendo con Homo Argentum, la nueva y exitosa película que dirigieron Mariano Cohn y Gastón Duprat. Sin embargo, las críticas por parte de diferentes figuras de la farándula aparecieron y destrozaron la producción audiovisual.

En medio de todo esto y luego de unos días de silencio, Francella decidió romper el silencio y lo hizo en una entrevista que tuvo con Jonatan Viale en Radio Rivadavia: "No te voy a meter en el barro porque lo prometí y segundo, no mereces estar en el barro porque le das alegría a la gente", expresó el conductor de "Pan y Circo".

El film convocó a 470.000 espectadores entre el jueves y el domingo, una cifra que el actor calificó como "una maravilla" en el contexto actual. Además, Guillermo festejó que la gente haya vuelto a las salas de cine: "Hace mucho que la gente no concurre a los cines. Un montón de amigos me han llamado y me dicen 'he vuelto al cine después de tanto tiempo solo para verte'".

"La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices que esté pasando eso", comentó Guillermo Francella sobre la producción audiovisual. Respecto al cariño de la gente, el actor subrayó que "a lo largo de los años el combustible ha sido el público. Es lo más sanador y hermoso que a un artista le puede pasar".