Baby Etchecopar destrozó a Pablo Echarri y a Nancy Pazos por sus dichos contra Guillermo Francella
El conductor dialogó con "Puro Show" luego del escándalo que generó el estreno del film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Homo Argentum está teniendo un gran éxito en las salas de cine, y la nueva película de Guillermo Francella sigue rompiendo récords en la pantalla grande. Sin embargo, el film fue foco de tajantes críticas y quien opinó en las últimas horas fue nada más ni nada menos que Baby Etchecopar.
El conductor y periodista dialogó con el programa "Puro Show" (El Trece) y allí Baby fue muy sincero a la hora de hablar sobre el tema: "Guillermo, todo lo que hace es un éxito y a la gente le gusta". También dejó en claro que "no hay un arte bueno o un arte malo, si querés lo ves y si no querés, no lo ves".
Etchecopar también criticó fuertemente a Nancy Pazos y a Pablo Echarri por los descargos que hicieron en la televisión: "Estaba analizando lo que dijo Nancy, apátrida, es una palabra un poco fuerte para el cine. Decir apátrida o Pablo Echarri sacando esas conclusiones filosóficas cuando ellos (actores) mamaron del Estado todo lo que hicieron, la verdad que me da vergüenza ajena".
Video: Baby Etechecopar fulminó a Pablo Echarri y a Nancy Pazos
En un momento de la charla, el conductor le consultó qué opinaba sobre que Echarri lo llamó "burro" a Francella y allí Etchecopar fue letal: "Es muy fuerte, creo que están demasiado violentos por algo tan chiquito", dejando en claro que no está para nada de acuerdo con este ataque sorpresivo por parte de un sector del espectáculo al actor.
El periodista criticó fuertemente al INCAA por sus producciones: "Yo estoy de acuerdo que haya un INCAA, pero como cuando yo era pibe, tenías que poner una propiedad en garantía y si no recaudabas la guita, el INCAA te ejecutaba". Luego, subrayó que "La cantidad de pelotudec** que yo veo en INCAA TV me dan vergüenza ajena y eso no es cultura, no me jodan".