A dos años de la partida de Chico Novarro, Cecilia Milone lo homenajeó con un mensaje: "Me separó el amor..."
La actriz utilizó las redes sociales para recordar al cantante con un conmovedor escrito. En él, abrió su corazón y compartió recuerdos de la historia de amor que vivieron, turbulencias y últimos días.
Hace dos años, Chico Novarro emprendía su última gira. La partida del gran músico no solo conmovió a todos, sino que también dejó a la vista la profunda historia de amor que compartió con Cecilia Milone. En un extenso video, la artista abrió su corazón y recordó lo vivido junto a él.
Una narración que conmovió a fanáticos
“Hoy hace dos años que se murió Chico Novarro, hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído: que el amor, si ocurre, ocurre una sola vez en la vida, que pertenecemos a un solo lazo invisible”, comenzó su reflexión.
Milone recordó su primer encuentro: “Así llegué a la confitería Tabac el 20 de noviembre de 2001… Iba a encontrarme con mi poeta favorito. Cuando lo vi entrar y me miró a los ojos, sentí que me veían por primera vez en la vida. Ante esa mirada tan verdadera se desvaneció ese personaje que llevaba y nunca necesité usar estando a su lado”.
Sobre lo que compartieron juntos, escribió: “Recuperé esa fortaleza espiritual con la que nací. Nadie jamás me abrazó con tanta sinceridad, nadie me hizo más feliz. Fueron los años más hermosos, de creatividad y de escribir muchísimo. Él me decía: ‘Escribí, que vos sabés lo que querés decir’”.
También habló de los momentos difíciles: “Lo único que escribía con pena era lo que siempre supe: que él tenía más mujeres que canciones compuestas y una estructura familiar que respetaba silenciosamente. Cuando eso se volvió doloroso, me fui. Me fui por cuatro años, convencida de que no había sido más que una de sus musas".
El reencuentro llegó en 2009, con Arráncame la vida: “Yo estaba rota, él enojado. Tardó en mirarme a los ojos, pero cuando lo hizo, lo vi. Fue dura nuestra segunda temporada, pero la magia sucedía entre nosotros, porque él era un mago”.
Finalmente, lo despidió con un sentido mensaje: “Hoy hace dos años que cada noche y cada mañana pienso que mi alma favorita está del otro lado. Me consuela saber que él fue la belleza, que me enseñó el amor y que se fue tan azul como un príncipe. Su muerte me despertó como un beso que me devolvió a mí misma. Hoy lo honro: honro su amor y su arte, que para mí son lo mismo”.