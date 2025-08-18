A dos años de la partida de Chico Novarro, Cecilia Milone lo homenajeó con un mensaje: "Me separó el amor..."

La actriz utilizó las redes sociales para recordar al cantante con un conmovedor escrito. En él, abrió su corazón y compartió recuerdos de la historia de amor que vivieron, turbulencias y últimos días.

Hace dos años, Chico Novarro emprendía su última gira. La partida del gran músico no solo conmovió a todos, sino que también dejó a la vista la profunda historia de amor que compartió con Cecilia Milone. En un extenso video, la artista abrió su corazón y recordó lo vivido junto a él.

A dos años de la partida de Chico Novarro, Cecilia Milone lo homenajeó en redes: "Me separó el amor..." "Hoy hace dos años que se murió Chico Novarro, hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído: que el amor, si ocurre, ocurre una sola vez en la vida, que pertenecemos a un solo lazo invisible", comenzó su reflexión.

Milone recordó su primer encuentro: “Así llegué a la confitería Tabac el 20 de noviembre de 2001… Iba a encontrarme con mi poeta favorito. Cuando lo vi entrar y me miró a los ojos, sentí que me veían por primera vez en la vida. Ante esa mirada tan verdadera se desvaneció ese personaje que llevaba y nunca necesité usar estando a su lado”.

Sobre lo que compartieron juntos, escribió: “Recuperé esa fortaleza espiritual con la que nací. Nadie jamás me abrazó con tanta sinceridad, nadie me hizo más feliz. Fueron los años más hermosos, de creatividad y de escribir muchísimo. Él me decía: ‘Escribí, que vos sabés lo que querés decir’”.

chico novarro.jpg Chico Novarro falleció en agosto de 2023. Créditos: Archivo MDZ También habló de los momentos difíciles: “Lo único que escribía con pena era lo que siempre supe: que él tenía más mujeres que canciones compuestas y una estructura familiar que respetaba silenciosamente. Cuando eso se volvió doloroso, me fui. Me fui por cuatro años, convencida de que no había sido más que una de sus musas".