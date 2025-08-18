El reconocido actor defendió a su amigo en medio de la polémica que generó el estreno de la película.

El pasado jueves 14 de agosto se estrenó finalmente "Homo Argentum", la película donde Guillermo Francella se pone en la piel de diferentes personajes. El film estuvo a cargo de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la dupla de directores que viene trabajando con el actor desde El Encargado.

Sin embargo, y pese al éxito rotundo en las diferentes salas de cine, la producción audiovisual fue duramente castigada por figuras del mundo del espectáculo como lo es Pablo Echarri y también ingresó en el escándalo la periodista Nancy Pazos. Otros actores decidieron defender a Francella y uno de ellos fue Luis Brandoni, íntimo amigo del artista.

Brandoni se refirió a los dichos de Pablo Echarri donde lo trató de "burro" a Guillermo y fue contundente: "Eso tiene que ver con la libertad de expresión que abrió Raúl Alfonsín como presidente de la República. Es el derecho de todo el mundo de pensar como quieran y no juzgarlos como está pasando en estos momentos, según me han comentado".

Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella tras las críticas por Homo Argentum Luego, agregó que "la película de la que estamos hablando no recurrió al Estado a pedirle plata" y subrayó también subrayó que "Homo Argentum" es una película que "artísticamente está muy bien" destacando a los actores que participan de la misma.