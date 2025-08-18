Presenta:

Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella tras las críticas por Homo Argentum

El reconocido actor defendió a su amigo en medio de la polémica que generó el estreno de la película.

El artista opinó sin filtro. Foto: Archivo

El pasado jueves 14 de agosto se estrenó finalmente "Homo Argentum", la película donde Guillermo Francella se pone en la piel de diferentes personajes. El film estuvo a cargo de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la dupla de directores que viene trabajando con el actor desde El Encargado.

Sin embargo, y pese al éxito rotundo en las diferentes salas de cine, la producción audiovisual fue duramente castigada por figuras del mundo del espectáculo como lo es Pablo Echarri y también ingresó en el escándalo la periodista Nancy Pazos. Otros actores decidieron defender a Francella y uno de ellos fue Luis Brandoni, íntimo amigo del artista.

Brandoni se refirió a los dichos de Pablo Echarri donde lo trató de "burro" a Guillermo y fue contundente: "Eso tiene que ver con la libertad de expresión que abrió Raúl Alfonsín como presidente de la República. Es el derecho de todo el mundo de pensar como quieran y no juzgarlos como está pasando en estos momentos, según me han comentado".

Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella tras las críticas por Homo Argentum

Luego, agregó que "la película de la que estamos hablando no recurrió al Estado a pedirle plata" y subrayó también subrayó que "Homo Argentum" es una película que "artísticamente está muy bien" destacando a los actores que participan de la misma.

Brandoni defendió a Francella. Foto: captura de video/ América TV.

"Yo soy amigo personal de Guillermo Francella. Fui a ver la película con la idea de que era una comedia, pero es una película muy seria, que está muy bien hecha. Opinar para que la gente no vaya a verla es un despropósito como nunca escuché en la vida", comentó el actor.

