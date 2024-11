La insólita pregunta de Luis Brandoni que incomodó a Jimena Monteverde en la mesa de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand lució espléndida en un nuevo programa que se emitió el sábado 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas. La conductora recibió a Soledad Silveyra, Adriana Salgueiro, el escritor Jorge Fernández Díaz y el actor Luis Brandoni, quien incomodó a Jimena Monteverde.

Una vez que se presentaron todos los comensales que acompañaron a la "Chiqui", la conductora hizo pasar como es costumbre a Jimena para que entregue la entrada para comenzar a degustar los platos de la noche. En medio de todo esto, Luis puso entre la espada y la pared a la cocinera.

Es que cuando estaba en plena descripción, el actor la interrumpió y esto causó sorpresa no solo en ella sino que también en los demás invitados y hasta en la propia Mirtha Legrand: "De entrada tenemos una ensaladita fresca con boconccinos, paltas, tomates, con un alioli muy rico".

"De primer plato tenemos unos capelacci caseros, es como una especie de capelletti diferente", fue allí cuando con una mirada fija, Luis Brandoni le preguntó si sabía que significaba Capelletti. En ese momento, Jimena se sintió incómoda por la pregunta pero sacó a relucir sus conocimientos.

Mirá el video

Es que Capelletti quiere decir en español "sombrerito" por el formato en el que está realizada la pasta. Luego de esto, las risas no faltaron y Jimena sostuvo entre carcajadas que "tenía miedo, no quería decir nada", lo cierto es que la buena onda y la sabiduría no tardaron en llegar a la "mesaza" de Mirtha.