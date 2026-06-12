Lo que no se ve: Natalie Pérez contó toda la verdad sobre cómo es trabajar con Guido Kaczka

En una entrevista con Puro Show, Natalie Pérez abrió las puertas de su experiencia como integrante del jurado de Es mi sueño y compartió detalles tanto de su adaptación al programa como del trato cotidiano con Guido Kaczka detrás de cámaras.

"¿Y cómo te pega el rol de jurado? ¿Cuesta o no?", le consultó Pampito. La actriz admitió que todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje: "Este es un rol nuevo en mi vida. Me costó acostumbrarme y me sigue costando. Es raro estar ahí juzgando a alguien, entendiendo que hay una persona del otro lado que puede sensibilizarse con lo que le decís. No deja de ser un reality y uno tiene que ser muy cuidadoso. También pasa que uno percibe algo que quizás es totalmente diferente a lo que opinan Abel (Pintos), Carlos (Vives), Jime (Barón) o Joaquín (Levinton)".

Así fue el paso de Natalie Pérez por Puro Show Natalie Pérez En Puro Show Más adelante, Angie Balbiani le preguntó si suele verse cuando el programa sale al aire. La respuesta de Natalie sorprendió, ya que reconoció que rara vez se encuentra en pantalla cuando intenta seguir el ciclo desde su casa. "Las tres veces que prendí el programa para verlo, una vez estaba Jime, la otra Ángela (Leiva) y la otra tampoco me encontré", comentó la cantante. Cuando la panelista insistió para saber si retrocedía la transmisión para observarse o analizarse, la artista dejó en claro que no se siente cómoda viéndose en televisión.

El éxito del formato también formó parte de la conversación. Desde el programa destacaron el gran rendimiento que tiene cada noche en la pantalla de Eltrece y señalaron la importancia del trabajo de Guido Kaczka. Ante eso, Pérez no dudó en elogiar al conductor: "La gente lo ama y te quiero decir que quienes trabajamos ahí también lo amamos a Guido. Tiene una manera de llevar el programa que es espectacular".

Natalie Pérez en Puro Show Luego, la artista reveló cómo fue su llegada al ciclo y la actitud que encontró por parte del conductor desde el primer día. Consultada sobre la bienvenida que recibió, destacó la sencillez con la que fue incorporada al equipo. "Con mucha naturalidad. Es muy generoso. No tiene esa actitud de 'yo soy el conductor y acá mando yo'. Incluso en cada corte quiere que pongan música, pide canciones, hace chistes, se pone a cantar. Yo siempre le digo: 'Guido, cantás muy bien'", contó la actriz.