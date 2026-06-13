En Primicias Ya, programa de canal América, revelaron una noticia que sorprendió a todos y que tiene como protagonista a una panelista.

En los últimos días dieron a conocer una sorpresiva noticia que tiene como protagonista a una conocida figura de Telefe. Fue Marina Calabró quien llevó a Primicias Ya, nuevo ciclo de América, la información y brindó todos los detalles sobre este escándalo.

"Tenemos otro escándalo que es una suerte de pelea vecinal de millonarios. La apuntada es nada menos que Analía Franchín", comenzó contando la conductora sobre esta polémica que tiene como protagonista a la panelista de Georgina Barbarossa.

Fuerte denuncia contra la figura de Telefe Afirman que una famosa figura de Telefe recibió una durísima denuncia: de quién se trata Luego dio detalles de la denuncia que le realizaron a ella y también a su esposo: "Dicen que Analía construyó una medianera que está en absoluta contravención y que es de total ilegalidad y que generó destrozos en el edificio. Los vecinos apuntan con una denuncia impresionante".