Qué ver en streaming: las mejores películas, series y partidos del Mundial 2026 para este fin de semana

El fin de semana llega cargado de novedades para los suscriptores de las principales plataformas de streaming . Entre películas , series y transmisiones deportivas , hay propuestas para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos y comedias de terror hasta historias románticas, animación y fútbol de primer nivel.

La agenda de estos días incluye el desembarco de una de las películas más exitosas del año, el regreso de una popular serie de Netflix, una nueva producción original de Disney Plus y los esperados encuentros del Mundial 2026 , que continúa definiendo su tramo más apasionante.

Este thriller psicológico dirigido por Paul Feig, cuenta con el protagónico de Sydney Sweeney , junto a Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. La película se basa en la novela de 2022 de Freida McFadden, y en su paso por los cines recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto de 35 millones.

La empleada historia sigue a Millie es una joven con un pasado sumamente complejo y bajo libertad condicional que busca rehacer su vida. Consigue un empleo ideal como ama de llaves interna en la imponente y lujosa mansión de los Winchester. Sin embargo, la aparente perfección de sus millonarios empleadores, Nina y Andrew, es una fachada. La protagonista se verá atrapada de inmediato en una red psicológica de secretos, manipulaciones erráticas y dinámicas de poder eróticas muy peligrosas.

The Housemaid ya se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video . Con el éxito de esta primera entrega, el estudio confirmó la adaptación del segundo libro de la trilogía de McFadden, El secreto de la asistenta (The Housemaid's Secret), que tiene fecha de estreno para diciembre de 2027.

Te van a matar | HBO Max

te van a matar 01 Zazie Beetz protagoniza Te van a matar. Warner Bros. Pictures

HBO Max lanzó Te van a matar (The Will Kill You), la comedia de acción y terror dirigida por Kirill Sokolov, que hizo su paso por los cines en el mes de marzo.

La trama sigue a Asia Reaves es una exconvicta decidida que, tras salir de prisión, busca desesperadamente el paradero de su hermana menor. Su búsqueda la lleva a aceptar un puesto de trabajo como empleada doméstica en The Virgil, un rascacielos sumamente lujoso y elitista de Nueva York. Una vez dentro de la rutina, descubre con horror que el edificio funciona en realidad como un templo satánico clandestino y que los residentes planean utilizarla a ella como una ofrenda ritual de sangre esa misma noche.

Con 94 minutos de duración, esta película cuenta con la producción de los argentinos Andy y Bárbara Muschietti. En el rol protagónico está Zazie Beetz junto a Myha’la, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

Los colores del mal: Negro | Netflix

los colores del mal negro 01 El thriller polaco se basa en una exitosa trilogía literaria. Netflix

Tras el éxito de Los colores del mal: rojo en 2014, Netflix estrenó la continuación de este thriller policial polaco. Las películas están basadas en la exitosa trilogía literaria de Magorzata Oliwia Sobczak.

En esta oscura entrega de misterio, el fiscal polaco Leopold Bilski es reasignado a un recóndito y apacible pueblo de la región costera de Casubia. La aparente tranquilidad del lugar se desmorona por completo cuando un niño desaparece sin dejar rastro. Al iniciar la investigación criminal, Bilski empieza a desenterrar secretos comunitarios sumamente perturbadores y descubre conexiones directas con un antiguo e irresuelto caso del pasado.

Los colores del mal: Negro (2026) - Trailer oficial

Con una duración de 1 hora y 50 minutos, funciona como la continuación directa de Los colores del mal: Rojo.

Dulces magnolias (Temporada 5) | Netflix

Dulces magnolias_ Temporada 5 Dulces Magnolias estrena su quinta temporada. Netflix

La exitosa serie de Netflix, basada en las novelas románticas de Sherryl Woods, regresa con su quinta temporada.

El entrañable trío de amigas conformado por Maddie, Helen y Dana Sue decide romper los esquemas tradicionales de Serenity. Las tres emprenden un viaje a Nueva York para expandir sus horizontes personales y profesionales. Sim embargo, este viaje implica lidiar con la distancia física de sus parejas e hijos, lo que pondrá a prueba la solidez de sus raíces.

La nueva entrega cuenta con 10 episodios, y con las actuaciones de las protagonistas JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley

Soy Frankelda | Netflix

Soy Frankelda Trailer Netflix

La plataforma estrena Soy Frankelda, la primera película mexicana en utilizar la técnica de animación stop motion. Escrita y dirigida por Arturo y Roy Ambriz, este largometraje expande el universo de la aclamada serie Los sustos ocultos de Frankelda.

Ambientada en el México del siglo XIX, la historia sigue a Frankelda, una talentosa e incomprendida escritora de cuentos macabros. En una experiencia surrealista, se sumerge de lleno en su propio subconsciente para confrontar a los aterradores monstruos de su autoría. Acompañada por un príncipe atormentado llamado Herneval, deberá emprender una carrera contra el tiempo para restablecer los límites entre la ficción y el mundo real antes de que ambos colapsen.

Alice and Steve | Disney Plus

alice and steve 01 Nicola Walker y Jemaine Clement protagonizan Alice and Steve. Hulu

Disney Plus acaba de estrenar una serie británica que sigue a dos viejos amigos cuya amistad se rompe por una situación inesperada. Esta "wrong-com" (anti comedia romántica), fue creada por Sophie Goodhart, conocida por su trabajo en series como Sex Education y Rivals.

Alice y Steve han sido mejores amigos inseparables durante más de 25 años, manteniendo un vínculo platónico impecable y lleno de complicidad. Sin embargo, la relación vuela por los aires cuando Steve, un estilista de celebridades de 50 años divorciado y sin hijos, pasa una noche loca y comienza a salir con Izzy, la hija de Alice, que tiene 26 años. Sintiéndose traicionada y ante la perspectiva de perder a su mejor amigo y a su hija de un solo golpe, Alice pierde los estribos. Decidida a frenar el romance, Alice deja atrás toda sensatez e inicia una guerra sin cuartel utilizando amenazas, ruegos y sabotajes para separarlos. Lejos de rendirse, Steve responde a cada ataque, transformando una amistad indestructible en un campo de batalla lleno de egoísmo, dinámicas familiares disfuncionales y venganza.

La serie cuenta con 6 episodios de unos 30 minutos cada uno, y está protagonizada por Nicola Walker, Jemaine Clement y Yali Topol Margalith.

Mundial 2026 en streaming

mundial 2026 streaming

Este fin de semana se disputarán siete partidos del Mundial 2026. Este año, las principales plataformas de streaming se han sumado a la fiebre mundialista y buena parte de la programación se puede seguir a través de los distintos servicios. En el caso de Paramoun+ y Amazon Prime Video, ambas incluyen las señales de DGO, mientras que Disney Plus incluye ESPN.

Sábado 13/06

Catar vs. Suiza - 16:00hs

Brasil vs. Marruecos - 19:00hs

Haití vs. Escocia - 22:00hs

Domingo 14/06