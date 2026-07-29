La espera terminó: El Diablo Viste a la Moda 2 ya puede verse en streaming

Tras arrasar en la taquilla nacional e internacional, la esperada secuela desembarcó este miércoles en las plataformas digitales.

La fiebre por Miranda Priestly y Andy Sachs no frena. Después del éxito en los cines, donde superó el millón de espectadores en Argentina a tan solo dos semanas de su estreno el pasado 30 de abril, El Diablo Viste a la Moda 2 dio su salto oficial al streaming.

La película, que a nivel global ya lleva recaudados 690 millones de dólares, aterriza como el plan ideal para quienes se quedaron con ganas de ir a las salas del cine.

¿Qué pasa en esta segunda parte? Una entrega que llegó con grandes detalles. Archivo MDZ El guion nos ubica 20 años después de la icónica primera entrega y el panorama en Runway está lejos de ser aquel imperio de su antecesora. La revista atraviesa una crisis, golpeada por la caída de las impresiones en papel y el avance de la era digital. Tanto la revista como la propia Miranda enfrentan el mal del siglo: una fuerte "cancelación" en las redes sociales.

En este punto aparece Andy Sachs, ahora consolidada como una gran periodista, decide volver al ruedo para hacer un lavado de cara y rescatar su imagen pública. En dicho regreso también figura Emily Charlton, como una mujer que quiere posicionarse como la próxima Miranda, ¿lo logrará?.

Dónde verla El anuncio se hizo hace un mes y hoy se consolida la entrega. Archivo MDZ Este miércoles 29 de julio, la secuela ya forma parte del catálogo de Disney+, plataforma donde además podés hacer doblete porque también tienen subida la primera película.