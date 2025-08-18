La protagonista de la obra musical Rocky rompió con su pareja. Hasta hace un tiempo, fue centro de especulaciones tras la separación del actor con Gimena Accardi.

Los actores podrían estar más cerca de lo imaginado. Créditos: Archivo MDZ

La actriz y cantante Dai Fernández, protagonista de Rocky, el musical, atraviesa un momento personal que la puso en el centro de la escena mediática, nuevamente. Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), Fernández se separó de su pareja, Gonzalo Gerber, con quien mantenía una relación desde hace siete años.

“Es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones. Ya hace tiempo venía un desgaste y lo que pasó con Nico erosionó un poco la crisis que venían transitando”, aseguró la panelista.

La noticia llega en medio de las versiones que vinculan a la actriz con Nicolás Vázquez, su compañero en Rocky, quien hace un tiempo confirmó su ruptura con Gimena Accardi después de casi dos décadas de relación.

Se separó Dai Fernández y se reveló el polémico motivo que involucra a Nicolás Vázquez: ¿tercera en discordia? La cercanía que alimentó rumores Fernández y Vázquez comparten largas jornadas de trabajo en el teatro, viajes y promoción de la obra. Incluso viajaron juntos a Filadelfia para investigar el universo de Rocky. Esa cercanía profesional dio pie a las especulaciones, aunque ambos se encargaron de desmentirlo públicamente.

Vázquez fue contundente: definió a Dai como “casi una hermana” y aseguró que es su sostén en este momento delicado tras la separación de Accardi. Por su parte, Fernández expresó que no hay nada que aclarar: “Ya hablaron las personas que tenían que hablar. Yo estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación”.