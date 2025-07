Tras la separación, de qué está convencido Nico Vázquez

"Nico me llamó, estaba destrozado y llorando. Me dijo que cuando se enteró que yo estaba averiguando si estaba, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo pero ahora está arrepentido de esos posteos porque dice que su vida es un infierno", contó la comunicadora.

Y añadió: "Para mí la que lo dejó es ella, hay un dato que me hace pensar eso, que ella estaba más en otra. Me contó que hace más de un año que no están bien. Me lloró y me dijo que es la mujer de su vida y que está convencido de que no va a conocer otra como ella".