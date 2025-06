Por qué Sabrina Rojas tiene culpa con sus hijos

"Si bien soy una mamá muy presente (hay muchas cosas que hago porque me gusta estar en todo con mis hijos) por momentos tengo culpa, pero también me gusta que mis hijos sepan que a mamá le gusta trabajar y que disfruta de eso", respondió Sabrina Rojas .

Sabrina Rojas Foto: @rojassasi Sabrina Rojas Foto: @rojassasi

Sobre su estado emocional, contestó: "No siento soledad. Para nada. No estar en pareja no es estar en soledad. Es sólo no estar en pareja. Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho".