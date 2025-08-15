Por qué la limpieza del hogar mejora poniendo cáscaras de limón y naranja en el freezer

Cada vez son más las personas que apuestan a métodos de limpieza natural para desinfectar y dejar impecable el hogar.

Muchos de los desechos de casa tienen una segunda oportunidad en el jardín o incluso como elementos de limpieza. Uno de los ingredientes que cumple ambas funciones son las cáscaras de los cítricos, especialmente de limón y naranja.

Gracias a la viralización de algunos trucos de limpieza podemos conocer los potentes efectos desinfectantes que puede tener colocar algunas cáscaras de limones o naranjas en el freezer por algunos días. Para empezar, debes ir juntando todas en frío para que no se pongan en mal estado, completamente limpias, sin pulpa ni restos de fruta.

Anímate a fabricar tu propio desengrasante con cáscaras de naranjas Foto: Pinterest Anímate a fabricar tu propio aliado de limpieza con cáscaras de naranjas. Foto: Pinterest Una vez que ya tengas una buena cantidad, se deben colocar las cáscaras en un tarro y añadir alrededor de 300 ml de agua con unos 120 ml de vinagre blanco. Una vez que tenemos estos tres ingredientes, se debe agitar bien y dejar reposar una semana para que todas las propiedades se potencien.

El resultado de esta mezcla da un potente agente de limpieza para desinfectar superficies, especialmente en la cocina, sin usar ingredientes químicos que pueden ser agresivos a largo plazo.