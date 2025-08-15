El estreno de Netflix que reúne a las estrellas de La Casa de Papel y tiene solo 3 capítulos

La miniserie llega a Netflix el 29 de agosto y ya promete ser un nuevo éxito como La Casa de Papel en la plataforma de streaming.

Desde que el mundo enloqueció con el estreno deLa Casa de Papel en 2017, Netflix no ha parado de aumentar la calidad y cantidad de producciones españolas en su catálogo. En este sentido, la plataforma anunció el estreno de Dos tumbas, generando expectativas entre los amantes de las series cortas e intensas.

La nueva producción, protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, llegará al catálogo el 29 de agosto. Fue creada por Agustín Martínez y producida por Sábado Películas (Casa en flames, A muerte, Loco por ella), con Toni Carrizosa y Verónica Vila-San-Juan como productores ejecutivos, junto con Kike Maíllo, ganador de un premio Goya.

Tres estrellas de La Casa de Papel se juntan Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian se hicieron conocidos por interpretar a El Profesor y Bogotá en la icónica serie española. Por su parte, Kiti Mánver interpretó a la madre de la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño), quien llevaba el caso del atraco a la Fábrica de la Moneda.

Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian vuelven a juntarse en una nueva serie de Netflix. Foto: Netflix De qué trata Dos tumbas Según el portal oficial de Netflix, "Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. Un thriller cargado de emociones y giros en el que Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian dan vida a unos personajes que he disfrutado especialmente al escribirlos."