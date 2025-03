Luciano Castro rompió el silencio y enfrentó las críticas por su noviazgo con Griselda Siciliani

Mientras Luciano Castro se prepara para Mendoza, su vínculo con Griselda Siciliani sigue generando opiniones de todo tipo. A pesar de que el actor suele mantener su vida privada lejos de los medios, en esta oportunidad decidió responder a quienes cuestionan su noviazgo con la intérprete de Vicky en Envidiosa.

El mensaje que la actriz compartió por el cumpleaños número 50 de Luciano encendió el debate en redes sociales. Sin embargo, lejos de entrar en discusiones, el oriundo de Villa del Parque expresó su postura con firmeza.

Griselda Siciliani reafirmó su vínculo con Luciano Castro al dedicarle un mensaje por su cumpleaños. Foto:Instagram @castrolucianook.

Luciano Castro habló sobre su noviazgo con Griselda Siciliani

El protagonista de Caer (y levantarse) dialogó con LAM, América TV, y contó cómo vivió su cumpleaños. También respondió si las críticas sobre su pareja perjudicaban o no su relación. "Estaba tranquilo, hago muchos análisis en otros momentos quizás pero no me detengo el día de mi cumpleaños y menos si tengo cosas que hacer", afirmó cuando le consultaron sobre su festejo.

Cuando le preguntaron si los comentarios sobre su relación con Siciliani le afectaban, Luciano fue categórico: “No, para nada. Al contrario, nos fortalecen”. Luego, cuando el periodista insistió, dejó en claro que no hablará más sobre su vida personal: "Todo lo que tenga que hablar lo hablo en privado con la gente que tenga que ver en mi vida y en privado. De eso yo no hablo".

Luciano Castro y las repercusiones en su vida personal

Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su relación en mayo del año pasado. Desde entonces, su historia de amor fue punto de interés en los medios. A esto se sumaron las declaraciones de Sabrina Rojas, expareja del actor, quien en más de una ocasión hizo referencia a su rol como padre.

En medio de las múltiples versiones que giraban en torno a su noviazgo, Rojas, quien está conociendo a un hombre, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia él. "Las mamás etiquetamos, conseguimos, buscamos presupuestos, imprimimos, cosemos... Cuánto más fácil sería trabajar y que te traigan a los nenes dos o tres veces por semana con todo resuelto, ¿no?", expresó en sus historias.

El mensaje polémico que publicó Sabrina Rojas, la ex de Luciano Castro. Foto: Instagram @rojassasi.

Días después, la modelo aclaró que no se refería específicamente a Castro, sino que se trataba de una reflexión general sobre la maternidad. “No fue más que una reflexión en mis redes, pero viéndolo de afuera todo se distorsiona. Lo mío es una reflexión sobre lo que nos sucede a las mujeres. No le quiero caer puntualmente al padre de mis hijos", explicó en diálogo con Puro Show (El Trece).

Mientras tanto, el actor se mantiene firme en su postura de no exponer su vida privada y enfocarse en su carrera. En las próximas semanas, llevará su obra teatral a Mendoza, donde continuará con sus compromisos laborales sin dar lugar a más comentarios sobre su relación con Siciliani.