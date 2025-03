Luciano Castro arribará a Mendoza con su galardonado éxito teatral Caer (y levantarse)

Tras el éxito que Luciano Castro obtuvo en su paso por Mar del Plata con la obra Caer (y levantarse), Mendoza recibirá al actor en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, iniciando así la gira nacional, con dos funciones programadas para el próximo viernes 21 y sábado 22 de marzo.

Luciano Castro protagoniza su primer unipersonal, Caer (y levantarse), esta es una obra escrita por Patricio Abadi y Nacho Ciatti, con el trabajo de dirección de Mey Scápola. Una historia conmovedora que el actor se atrevió a contar en un teatro en solitario en formato unipersonal, lo que representó un verdadero reto en la carrera profesional del artista.

Luciano Castro protagoniza su primer unipersonal, Caer (y levantarse). Foto: Instagram @castrolucianook

Consultado este jueves por Laureano Manson en el programa Es un montón (MDZ radio 105.5), sobre la fusión que tiene el espectáculo con su pasión por el boxeo, Luciano Castro expresó: "La idea cuando lo escribimos era eso, que tuviera un poco de todo, no solo para que me sea fácil de contar el cuento. No buscaba que fuera movilizante pero sí que tuviera que ver conmigo. Si me puedo encontrar en ese cuento, muchas veces me siento más que interpretado, interpelado y eso tiene que ver con lo que logró Nacho y Pato con la escritura".

La obra fue galardonada en Mar del Plata en los premios Estrella de Mar como Mejor unipersonal. Foto: Instagram @castrolucianook

En la entrevista se generó un divertido momento, cuando Andrea Ginestar le preguntó si había visto Envidiosa (Netflix), la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani, pareja actual de Luciano Castro, el protagonista de Caer (y levantarse) contó que la vio por partes en distintos momentos de sus horas libres, debido al poco tiempo que ha tenido por su trabajo, también confesó a MDZ que le gusta verla solo por que se considera un payaso ya que hace comentarios, o camina haciendo exclamaciones en referencia al trabajo actoral, lo que sería molesto para verla acompañado.

Un historia conmovedora que representó un verdadero reto en la carrera profesional del artista. Foto: Instagram @castrolucianook

La actuación de Luciano Castro en esta obra de teatro marca un antes y un después en su carrera. Caer (y levantarse) narra la historia de Junior, un boxeador detenido en una penitenciaría de la Costa Argentina, en la víspera de recibir su sentencia. El espectáculo se estrenó en la temporada teatral de Mar del Plata y se alzó con el Premio Estrella de Mar a Mejor Unipersonal este 2025.

La primera preventa de entradas para Caer (y levantarse) protagonizada por Luciano Castro ya está habilitada en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), con valores desde $16.000.