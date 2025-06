Beto Casella opinó sobre el trabajo de Virginia Gallardo: qué dijo

Esta semana, Beto Casella dialogó con Intrusos y, entre otras cosas, habló sobre los comunicadores. "A mí no me gusta el rótulo de periodistas de espectáculos ¡Somos periodistas! Tampoco me gusta lo de chimentos, por ahí espectáculos es un rubro, pero tienen toda la autoridad y libertad para opinar y preguntar lo que quieran", comenzó diciendo el conductor de Bendita.

Virginia Gallardo confesó entre lágrimas cuál es su situación de salud Foto: Captura TV Beto Casella opinó de Virginia Gallardo Cuando le consultaron por Virginia Gallardo, dijo: "Vir estudió economía, es un caso muy particular, está muy documentada y opina con mucha autoridad, más que muchos economistas o periodistas económicos o políticos. No me parece que porque estén segmentados en un rubro no puedan opinar de otro. Tinelli empezó como periodista deportivo, también Víctor Hugo".

"De todas maneras el mejor ejemplo es Diego Brancatelli. ¡Es un vivo bárbaro y no lo digo mal! Porque él era periodista deportivo y supo subirse a la política, desde un lugar bien segmentado, sabe que medio país lo va a putear a donde vaya pero es el precio... ¡Y Mariana Brey también! No lo veo mal, es un juego que lo que estamos en tele conocemos y aceptamos", señaló.

¿Qué pasó con el hijo de Beto Casella y su trabajo en TVO? La sorpresiva desvinculación de Franco Casella del programa TVO que sale por NET TV descolocó a varios. Su papá, Beto Casella, no se quedó callado. “Es un canal muy precarizado, con un día a día agobiante en cuanto a la falta de recursos" dijo en Puro Show y agregó: "Son canales que a veces se hacen con los propios recursos de los periodistas que conducen”.